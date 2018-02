Eurocopa tem 18 partidas amanhã As eliminatórias para a Eurocopa-2004 voltam com tudo, depois da pausa de inverno, e agitam o continente. Tanto que estão marcadas 18 partidas para este sábado, movimentando os dez grupos da fase prévia do torneio marcado para acontecer em Portugal. Seleções tradicionais como França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália estarão em campo, na caminhada em busca das 15 vagas disponíveis para a competição. Os portugueses, como anfitriões, estão isentos desse desgaste e enfrentam o Brasil em amistoso na cidade do Porto. A Itália não está em situação confortável no grupo 9. A Squadra Azzurra, por enquanto, é apenas a terceira colocada, com 4 pontos em três rodadas. País de Gales lidera com 9, enquanto Sérvia-Montenegro (Iugoslávia) está no segundo lugar, com 5. A missão dos italianos é a de passar pela Finlândia (3), em Palermo. O técnico Giovanni Trapattoni confirmou Totti e Vieri como titulares e aposta em Camoranesi, argentino de nascimento e que tem dupla nacionalidade. O País de Gales pode disparar mais na ponta, pois recebe o Azerbaijão (1). A Inglaterra também não está tranqüila. Com 4 pontos, ocupa a vice-liderança no grupo 7, atrás da Turquia (9). Os ingleses, no entanto, pegam moleza na visita a Liechtenstein (1). O jogo esteve ameaçado de adiamento por causa do envolvimento britânico na Guerra do Golfo. A Espanha tem 6 pontos, está na frente no grupo 6, mas coloca sua força à prova ao jogar com a Ucrânia (5) em Kiev. Confira todos os jogos deste sábado: Chipre x Israel França x Malta Bósnia-Herzegovina x Luxemburgo Romênia x Dinamarca Holanda x República Checa Bielorrusia x Moldávia Polônia x Hungria Alemanha x Lituânia Escócia x Islândia Armênia x Irlanda do Norte Ucrânia x Espanha Liechtenstein x Inglaterra Macedônia x Eslováquia Croácia x Bélgica Itália x Finlândia País de Gales x Azerbaijão Geórgia x Irlanda Albânia x Rússia