Eurocopa tem 20 jogos neste sábado A Inglaterra entra neste sábado na briga por vaga para a Eurocopa de 2004, o torneio continental de seleções. A partida inicial será como visitante, diante da Eslováquia, pelo grupo 7, e é um dos destaques da rodada de amanhã, que tem mais 19 jogos. O outro duelo da chave será Macedônia x Turquia. O técnico sueco Sven Goran-Eriksson, há dois anos responsável pelo ?English Team?, não terá os zagueiros Rio Ferdinand e Sol Campbell, contundidos, e em cima da hora decidirá se aproveita Scholes. Mas considera importante largar com vitória neste sábado e na quarta-feira, ao receber a Macedônia (Felipão assistirá ao encontro, como convidado). "Precisamos vencer, para ganhar confiança", imagina o treinador. A França é destaque no grupo 1. Os atuais campeões europeus estrearam com vitória de 2 a 1 sobre o Chipre e recebem a Eslovênia neste sábado. O técnico Jacques Santini não contará com Trezeguet, que fica fora de combate por algum tempo. Ainda nesta chave, Israel faz aparição inicial e visita Malta. Um dos jogos mais importantes está marcado para Nápoles, onde a Itália enfrenta a Iugoslávia, pelo grupo 9. A Squadra Azzurra bateu o Azerbaijão por 2 a 0, na rodada inaugural, e agora aposta na dupla Inzaghi (6 gols no torneio nacional) e Del Piero (5) para vencer de novo. A Finlândia também joga, em Helsinque, contra o Azerbaijão. A Espanha testa força ao jogar contra a Irlanda do Norte, pelo grupo 6. Os espanhóis se deram bem, no jogo anterior, com 2 a 0 sobre a Grécia. Os gregos voltam a campo para visitar o time da Ucrânia. A segunda rodada terá ainda: grupo 2 - Romênia x Noruega e Dinamarca x Luxemburgo; grupo 3 - Moldávia x República Checa e Bielorrússia x Áustria; grupo 4 - Suécia x Hungria e Polônia x Letônia; grupo 5 - Islândia x Escócia e Lituânia x Ilhas Faroe; grupo 8 - Bulgária x Croácia e Andorra x Bélgica; e grupo 10 - Geórgia x Rússia e Albânia x Suíça. A fase final da Eurocopa será em Portugal, em 2004. Já classificados por serem o país sede, os portugueses fazem amistoso com a Tunísia neste sábado.