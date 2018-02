Eurocopa: torcedor inglês é assassinado Um torcedor inglês, de 27 anos, ainda não identificado, foi assassinado na madrugada desta terça-feira após desentendimento com um rival ucraniano, na Praça Rossio, região central de Lisboa. Segundo um porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suposto autor do crime já foi localizado e preso. Ele acertou uma punhalada no coração da vítima, levada sem vida para o hospital de São José. As autoridades dizem que o incidente nada tem a ver com a Eurocopa, e sim com uma tentativa de roubo. Até o momento, as autoridades portuguesas tinham registrado pequenos incidentes entre hooligans e demais torcedores europeus. Alguns foram detidos, multados e expulsos do país.