Europa diz não ao Mundial de Clubes Os torcedores do Corinthians jamais esquecerão a noite de 14 de janeiro de 2000. Naquela data, no Maracanã, o time conquistou, em decisão por pênaltis com o Vasco, o título do Mundial de Clubes organizado pela Fifa. O momento histórico, de glória, pode ser também único - e jamais repetido. A permanência do ineditismo da proeza corintiana já foi insinuado pela própria Fifa, ao adiar a edição prevista para 2001 e transferi-lo apenas para 2005, "se houver datas disponíveis". Para complicar, os representantes de 102 clubes europeus, reunidos nesta quinta-feira em Nyon, afirmaram que não têm interesse algum em participar desse tipo de competição. O mais estranho, no comunicado dos clubes, foi o uso da expressão "projeto da Fifa de criar um Mundial de Clubes" - com isso desprezando o torneio disputado no Brasil. Os europeus alegam que a proposta contraria objetivos do continente, que estuda forma de tornar o calendário mais racional, com a diminuição de jogos e campeonatos.