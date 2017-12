Europa fecha cerco contra o racismo A Europa aumentou a luta contra o racismo depois das manifestações xenófobas dos torcedores espanhóis nos jogos contra a Inglaterra, no sub-21 e no amistoso de quarta-feira. Tanto a Uefa quanto a Fifa adotaram medidas para coibir comportamentos ofensivos como os registrados no Santiago Bernabéu, principalmente quando o técnico sueco da Inglaterra, Sven Goran Eriksson, substituiu David Beckham aos 15 minutos do segundo tempo por Shaun Wright-Phillips. A entidade máxima no continente europeu aumentou multas impostas ao Sparta Praga, da República Checa, e ao Sevilla, da Espanha, por incidentes racistas durante competições internacionais. O clube da capital checa desafiou uma multa da Uefa de 50 mil francos suíços, cerca de US$ 42.720,00. A entidade acusou o clube de repetidas ofensas racistas de seus torcedores no jogo da Liga dos Campeões contra o Lyon, da França, em 28 de setembro. O time alegou que os coros foram incorretos e que não eram racistas. Por sua vez, a organização presidida pelo sueco Lennart Johansson pediu um aumento na multa para 75 mil francos suíços. O órgão de apelações da entidade decidiu aumentar a multa para 60 mil francos suíços, cerca de US$ 51.200,00. Coro Racista - Na Espanha, o Sevilla apelou contra uma multa de 15 mil francos suíços, US$ 12.800,00, aplicada pela Uefa pelo coro racista de seus torcedores e também pelo disparo de fogos de artifício no jogo da Copa da Uefa contra o Nacional de Portugal, em 15 de setembro. O clube espanhol alegou que era impossível detectar a entrada dos fogos no estádio. Quanto aos coros racistas, os dirigentes afirmaram que partiam de um pequeno grupo na torcida. O órgão de apelações foi acionado novamente e decidiu aumentar a multa para 25 mil francos suíços, cerca de US$ 21.300,00. Em ambos os casos, tanto o Sparta de Praga quanto o Sevilla tiveram de arcar com os custos do processo de apelação. O corpo de apelações da Uefa divulgou nota revelando que os aumentos nas multas de sexta-feira reforçam fortemente a posição determinada da entidade máxima do futebol continental contra o racismo nos gramados europeus. Rei Negro - A decisão chegou no momento em que dirigentes e organizações ligadas ao futebol protestam e se unem contra o avanço do racismo. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse na sexta-feira que é "repugnante e inaceitável" este racismo no futebol, que tem como rei um negro, referindo-se ao brasileiro Pelé, eleito o melhor do século. A entidade máxima do futebol está investigando os incidentes espanhóis e vai exigir esclarecimento para saber se seus estatutos e o Código de Ética foram violados. Entre os protestos está o dos jogadores franceses da primeira divisão. Eles entrarão em campo neste fim de semana com camisas com a frase: "Não ao Racismo" e "Não à Violência", numa ação apoiada pela Liga. Os jogadores da segunda divisão farão algo parecido na próxima semana.