Europa inicia Copa dos Campeões A temporada européia de 2002-03 começa oficialmente nesta quarta, com a disputa de dez jogos pela fase preliminar da Copa dos Campeões, principal torneio de clubes do continente. A competição termina em 28 de maio do ano que vem, no estádio do Manchester United, e será a última no formato atual. A União Européia de Futebol decidiu que, a partir de 2003-04, o campeonato terá uma etapa a menos, para reduzir o número de jogos. A fase principal continua com 32 times e começa em setembro.