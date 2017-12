Europa: Ronaldinho e Kaká levam prêmios Os brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Kaká faturaram, nesta quinta-feira, prêmios por seus desempenhos na temporada 2004/2005 na Europa. Em uma cerimônia realizada no Principado de Mônaco, em que a Uefa escolheu os melhores em cada setor do campo, o craque do Barcelona faturou o título de melhor atacante e o meia do Milan foi eleito o melhor jogador de meio-campo. Por causa da campanha vitoriosa na última edição da Liga dos Campeões, o meia inglês Steven Gerrard, capitão do Liverpool, foi escolhido o melhor jogador europeu da temporada. Entre os goleiros, Petr Cech, do Chelsea, foi premiado. Na defesa, o título ficou com outro atleta do atual campeão inglês: John Terry.