Europa se iguala à América do Sul em títulos de Copa: 9 Com a vitória da Itália neste domingo, a Europa empatou com a América do Sul em número de conquistas na história dos Mundiais. As seleções européias somam nove títulos (4 com a Itália, 3 com a Alemanha, 1 com a França e 1 com a Inglaterra), assim como os sul-americanos (5 com o Brasil, 2 com a Argentina e outros 2 com o Uruguai). Dessa forma, o tira-teima estará reservado para a Copa de 2010, que será disputada na África do Sul. Melhor para as seleções sul-americanas, especialmente Brasil e Argentina, que jogarão "em casa", dada a identificação dos torcedores africanos com o futebol "alegre" desses dois times. A última vez em que a Copa do Mundo foi disputada num continente "neutro" foi em 2002, na Coréia do Sul e no Japão, quando o Brasil derrotou a Alemanha na final e se sagrou pentacampeão. As seleções européias, aliás, nunca ganharam um título fora do Velho do Mundo.