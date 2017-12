Europa tem rodada das eliminatórias Rússia, Alemanha e Itália podem ficar bem próximas de garantir presença na Copa de 2002. As três seleções tradicionais estarão em campo, neste sábado, na super-rodada da fase eliminatória na Europa, com 22 partidas nos nove grupos da região. Apenas as seleções de Chipre e Andorra (chave 2), Escócia (6), Áustria (7), Lituânia (8) e Inglaterra (9) folgam. No meio da semana, a dose será repetida, no encerramento da temporada de 2000-2001 para a maioria dos países do continente. A campanha russa no Grupo 1 é impecável, com quatro vitórias e um empate. O desafio deste sábado é contra a Iugoslávia, em terceiro, com 5 pontos. A Rússia é favorita, no jogo de Moscou, e pode carimbar de vez o passaporte na quarta-feira, ao visitar a frágil Luxemburgo. A Suíça, vice-líder com 8 pontos, viaja para as Ilhas Faroe. A Eslovênia, com 7, corre por fora e recebe Luxemburgo. No Grupo 2, A Irlanda faz jogo-chave com Portugal, em Dublin. Os irlandeses lideram com 11 pontos, enquanto os portugueses têm 11 e não poderão escalar Fernando Couto, suspenso por doping. A Holanda, também com 11, vai à Estônia (7), sem Edgar Davids, igualmente fora de combate por uso de nandrolona. Outra partida importante está marcada para o Grupo 3, em que a Dinamarca (9 pontos) hospeda a República Checa, líder com 11. A Bulgária, em segundo com 10, vai a Belfast pegar a Irlanda do Norte (4). O equilibradíssimo Grupo 4 terá os líderes em ação, com Suécia e Eslováquia, ambos com 11 pontos, jogando em Estocolmo. A Turquia, também 11, recebe o Azerbaijão. A Polônia, em 1º no Grupo 5, com 13 pontos, terá desafio em Cardiff diante do País de Gales (4). A Bélgica (8) pega a Letônia (4) no Grupo 6, e tem chance de alcançar a Escócia (11) na liderança. A Espanha (10) deve superar a Áustria (11) na ponta do Grupo 7, pois recebe a Bósnia (4). No 8, a Itália (13) é favorita, mesmo jogando fora de casa contra a Geórgia (3). No 9, a Alemanha (12) dispara na frente, se passar pela Finlândia (4) em Reykjavik.