Europa tem rodada decisiva amanhã A Europa tem neste sábado uma rodada de risco para vários líderes dos grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Muitos dos 21 jogos previstos para o continente podem provocar alterações na ponta das 8 chaves. Até quem folga está ameaçado de perder, pelo menos temporariamente, o primeiro lugar. A Holanda é uma das seleções com provas complicadas. Com 16 pontos, está na liderança do grupo 1 e tem sua força colocada à prova ao receber a Romênia, em terceiro com 13. A República Checa, com 15, corre por fora, enfrenta a inexpressiva Andorra (4) e tem chance de assumir o comando da chave. Armênia (4) x Macedônia (5) já estão na fase de cumprir tabela. A Finlândia (9) folga. No grupo 2, a vice-líder Grécia (14) e a Turquia (12) decidem quem continua na briga por vaga - provavelmente para a repescagem. Pois, se tudo correr bem, a Ucrânia dispara. Com 17 pontos, o time do centroavante Shevchenko está em primeiro e hospeda o Casaquistão, até agora sem ponto. Albânia (6) x Geórgia (5) estão fora do páreo. A Dinamarca (9) vê os duelos à distância. O grupo 3 tem tudo para esquentar. Portugal e Eslováquia, ambos com 14 e na liderança, jogam em Lisboa. A equipe de Felipão terá como novidade o retorno de Figo, que havia encerrado seu ciclo na seleção após a disputa da Euro-2004. Outra partida interessante está marcada para Moscou, onde a Rússia (11) enfrenta a Letônia (10). A Estônia (8) entra na disputa, se bater Liechtenstein (4). O grupo 4 pode ter nova dupla de líderes. Até agora, Israel e França dividem o primeiro lugar com 10 pontos. Os franceses folgam, mas os israelenses visitam a Irlanda (9), em Dublin. A Suíça, também 9 pontos, vai ao extremo norte da Europa para enfrentar as Ilhas Faroe (1). A Itália (12) tem dois caminhos a seguir no grupo 5: se ganhar da Noruega (8), em Oslo, pode considerar-se a meio passo da classificação. Mas, se perder, embola tudo - principalmente se a Eslovênia (8) ganhar da Bielorrússia (5). O grupo 6 tem só um jogo, em que o Azerbaijão (2), do técnico brasileiro Carlos Alberto Torres, recepciona a Polônia, vice-líder com 15. Se ganharem, os poloneses deixam para trás a Inglaterra, com 16 e de folga. O grupo 7 tem dois grandes jogos: Sérvia e Montenegro (11 pontos, 10 gols a favor e nenhum contra) joga em seu campo contra a Bélgica (7). Espanha e Lituânia, ambas com 9, se enfrentam em Valência. Mudanças à vista também no Grupo 8. A líder Croácia (13) pega a Bulgária (8) em Sófia. E a Suécia (12) tem Malta(1) pela frente em Gotemburgo.