Europa terá "superquarta" no futebol A Europa está se preparando para ter uma superquarta no futebol. Além de seis jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 12 amistosos, envolvendo seleções de praticamente todo o continente, foram marcados para amanhã. Em Córdoba, a seleção da Espanha recebe o Japão. Esta será a primeira partida dos japoneses depois da goleada (5 a 0) sofrida diante da seleção francesa, em 24 de março. Outra partida interessante será realizada no Stade de France, em Paris. Numa espécie de revanche da Eurocopa 2000, a França recebe a seleção de Portugal. Em Copenhague, a Dinamarca enfrenta a Eslovênia, na partida que deverá marcar a despedida do goleiro Peter Schmeichel, de 37 anos. Campeão da Europa em 92 e da Liga dos Campeões da Europa com o Manchester United em 99, Schmeichel vai fazer sua partida de número 129 com a camisa da seleção dinamarquesa. Na Itália, a ?Azzurra? vai jogar contra a Àfrica do Sul. O desfalque do time italiano será o atacante Alessandro Del Piero, que está fora em conseqüência de uma lesão na perna esquerda. A partida será realizada em Perugia e a expectativa é de um público de 70 mil pessoas. Além dos amistosos, seis jogos serão disputados pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Holanda x Chipre; Irlanda x Andorra, Iugoslávia x Rússia, Letônia x San Marino e Malta x Islândia e Áustria x Liechtenstein. Os amistosos desta quarta na Europa são os seguintes: Genebra - Suíça x Suécia Copenhague - Dinamarca x Eslovênia Praga - República Checa x Bélgica Budapeste - Hungria x Finlândia Paris - França x Portugal Perugia - Itália x África do Sul Córdoba - Espanha x Japão Varazdin - Croácia x Grécia Chisinau - Moldávia x Estônia Oslo - Noruega x Bulgária Ploesti - Romênia x Eslováquia Gaziantep - Turquia x Albânia