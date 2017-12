Europa unifica prazo de transferência As principais ligas de futebol da Europa firmaram nesta terça-feira um acordo sobre o período em que deverão ser realizadas as transferências de jogadores. A partir de agora as transferências deverão ser feitas entre 1º de julho a 31 de agosto e, de 15 de dezembro e 31 de janeiro. ?Este é um acordo histórico?, afirmou o presidente da Liga Espanhola, Pedro Tomás, que também preside a comissão de futebol profissional da UEFA. ?A uniformização dos prazos nos dará maior estabilidade e estabelecerá parâmetros confiáveis para o futebol?, acrescentou. A iniciativa, no entanto, terá de ser aprovada pelo comitê executivo da UEFA e pelas 51 associações nacionais européias antes de entrar em vigor. As 11 ligas que aprovaram o projeto foram as da Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Suiça.