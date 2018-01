Europeus ameaçam endurecer com CBF O técnico Carlos Alberto Parreira tem motivos para se preocupar com as próximas convocações da seleção brasileira. Na reunião entre os representantes do G-14 (grupo formado pelos 18 principais clubes da Europa), que ocorrerá terça-feira em Madri, o Milan levantará a bandeira de endurecer no trato com a CBF. O clube italiano vai propor que o grupo estabeleça um limite para a liberação dos jogadores brasileiros para a seleção e já conta com o apoio do Real Madrid. Além de achar que o Brasil faz muitos amistosos, o Milan já se movimenta para brigar para que Rivaldo, Dida e Roque Júnior não sejam chamados para a Copa das Confederações, que acontece entre 18 e 29 de junho, na França. O Campeonato Italiano terminará dia 25 de maio, mas o clube vai alegar que os três estarão de férias no período da competição. O Real Madrid ? que teve Ronaldo, Roberto Carlos e Flávio Conceição convocados nesta terça-feira por Parreira ? poderá brigar para que nenhum deles seja chamado para o torneio na França se o time estiver brigando pelo título espanhol. As duas últimas rodadas da competição serão nos dias 15 e 22 de junho. Atualmente, a equipe está em segundo lugar, a cinco pontos da Real Sociedad.