Europeus buscam título e milhões A partir desta terça-feira, 32 das principais equipes européias correm atrás da Liga dos Campeões, um dos troféus mais tradicionais e importantes do mundo. Além do reconhecimento continental, os times buscam também os milhões de dólares oferecidos para os que conseguem superar as etapas da competição e chegar à final. O Real Madrid ganhou a última edição, tem o recorde de nove títulos e abre o campeonato em clássico com a Roma, no Estádio Olímpico romano. Ronaldo ficou em Madri recuperando a forma física e não joga. O time italiano também estará desfalcado de seu artilheiro, o argentino Batistuta. Na fase atual, os participantes foram divididos em oito chaves de quatro equipes, com jogos de ida e volta nas respectivas séries. Os dois primeiros colocados passam adiante e os oito terceiros serão deslocados para a Copa da Uefa, como prêmio de consolação. Os ?lanternas? voltam para casa. A segunda etapa terá os 16 times divididos em quatro grupos, novamente com duelos em turno e returno. Os oito que sobrarem se enfrentam em partidas eliminatórias. A final está marcada para o dia 28 de maio. O Grupo A desponta como um dos mais equilibrados, já que Arsenal e Borussia Dortmund são os favoritos. O time inglês tem os brasileiros Edu e Gilberto Silva, e os alemães respondem com Evanilson, Amoroso, Dedê e Ewerthon. Ambos são seguidos de perto pelo PSV Eindhoven. O Auxerre, da França, é o azarão. Na chave B, o Valencia e o Liverpool devem brigar pelos dois primeiros lugares. A terceira força é o Spartak Moscou e o Basel, da Suíça, entra como figurante. O Real Madrid é o grande favorito nas apostas para chegar ao décimo título, embora deva ter na Roma seu rival mais perigoso. Os espanhóis têm uma seleção mundial à disposição, com Casillas, Hierro e Raúl fazendo as honras da casa, além dos brasileiros Roberto Carlos e Ronaldo, do português Figo, do francês Zidane, do inglês MacManaman. Os italianos têm Cafu, Emerson, Batistuta, Totti, Montella. O Genk, da Bélgica, e o AEK Atenas devem contentar-se com a terceira colocação. A Inter de Milão surge como a principal candidata no Grupo D, pouco à frente do Ajax. O Lyon, com os brasileiros Edmílson, Anderson, Juninho Pernambucano e Caçapa, procura surpreender. O Rosenborg, da Noruega, deve cumprir novamente papel apenas secundário. A Juventus tenta recuperar prestígio internacional e muito provavelmente ficará com uma das vagas do Grupo E. O Feyenoord tem time para passar para a próxima fase. O Dinamo Kiev é, como sempre, a base da seleção da Ucrânia e também tem chances, assim como o Newcastle inglês. Por isso, essa deve ser uma das séries mais difíceis. No Grupo F, se der a lógica, passam Manchester United e Bayer Leverkusen. Maccabi Haifa e Olympiakos são coadjuvantes. O Grupo G também é forte, já que os quatro times têm condições de brigar pela classificação. Mas, se prevalecerem elencos e tradição, as vagas devem ficar com o Milan (de Rivaldo, Roque Júnior, Nesta, Maldini, Rui Costa) e Bayern de Munique (de Élber, Ballack, Zé Roberto, Kahn). O La Coruña e o Lens, no entanto, não podem ser considerados zebras. O Barcelona é o destaque no Grupo H, mas o Galatasaray não deve ser desprezado. Brugges e Lokomotiv Moscou completam.