Europeus de olho em Ewerthon e Deivid Um clássico de semifinal de Campeonato Paulista, um gol cada um, e Éwerthon, 19 anos, e Deivid, 21, já interessam aos clubes europeus. Intermediários de Milan e Barcelona, com assessoria de empresários brasileiros, estiveram no Morumbi, domingo, observando os garotos. Éwerthon agradou mais. Ontem, a imprensa italiana noticiou que o atacante corintiano pode jogar no Milan no segundo semestre. Roque Citadini, vice-presidente de Futebol do Corinthians, recebeu a notícia com ironia. "Isso é negociação de ?agricultura?. Esses supostos empresários vivem ?plantando? na imprensa que tal clube da Europa quer nossos jogadores. Não passa de interesse deles, empresários. É balela." Leia a íntegra no JT