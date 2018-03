Europeus de olho em Robinho Olhos atentos estarão em cima de Robinho no jogo desta noite na Vila Belmiro. Dois observadores espanhóis e dois italianos estarão no estádio para ver de perto o talento do camisa 7, que é um dos nomes bem cotados para quando for aberto o mercado europeu de contratações no meio do ano. Os dois espanhóis chegaram primeiro ao Brasil e quarta-feira estiveram em Curitiba, acompanhando o jogo do Santos contra o Paraná. O nome de Robinho ganhou força na Europa quando foi anunciado que dia 10 de maio ele receberá em Lisboa o Laureus Sports Award na categoria "revelação esportiva do ano", o que equivale ao "Oscar" do esporte. No momento, ele tem mais mercado na Europa do que Diego - embora o meia tenha passaporte italiano. O problema em relação a Diego é que, na ânsia de arrumar um bom negócio para o filho, seu pai, Djair Cunha, o ofereceu a diversos clubes e desgastou sua imagem. Um empresário italiano ouvido pelo JT disse que o pai de Diego não é bem visto na Itália. O interesse de espanhóis e italianos por Robinho aumenta a ameaça de desmanche do time santista após o final da Libertadores. Paulo Almeida e Alcides já acertaram com o Benfica, Alex assinou com o PSV Eindhoven e Renato ficará livre porque seu contrato terminará e interessa a vários clubes europeus. Sem falar que será a última chance de o clube ganhar dinheiro com Diego, porque seu contrato terminará em junho de 2005 e a partir de janeiro ele terá direito legal de assinar um pré-contrato com quem quiser para se transferir seis meses depois sem que o Santos receba nada.