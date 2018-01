Europeus discutem limite às seleções Os integrantes do G-14, entidade que reúne os maiores clubes da Europa, irão se reunir nesta terça-feira, em Madri, com um assunto polêmico na pauta: a cessão de jogadores para as seleções nacionais. Cansadas de ver seus grandes astros desfalcarem o time, ficarem sem férias e enfrentarem uma maratona de jogos, tudo para defenderem seus países, as agremiações estudam aumentar o limite de convocações. Além das convocações para as seleções, o G-14 tem outros quatro temas em pauta para a reunião desta terça-feira. O corte de gastos, a elaboração do calendário unificado para o período de 2005 a 2008, a venda dos direitos da Liga dos Campeões e o futuro da Copa da Uefa serão os assuntos discutidos pelos principais clubes da Europa.