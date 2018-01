Europeus preferem camisa azul da Seleção Pode parecer uma heresia para brasileiros que cresceram idolatrando a camisa amarela da seleção, carinhosamente chamada de "canarinho". Mas a verdade é que os europeus gostam mais da número 2, a azul. O motivo? É difícil precisar, mas tudo indica se tratar de uma questão cultural. Ao contrário, por exemplo, de sul-americanos e africanos, adeptos das cores fortes, que chamam atenção, a maioria da Europa é mais discreta. Na França, onde acontece a Copa das Confederações, existe um detalhe a mais que pode servir como justificativa: o azul é a cor da camisa principal da seleção de futebol. Sebástian Loret destoava da maioria, nesta quinta-feira, nas redondezas do Stade de France. Em meio a um clima de pouca empolgação - a competição ainda não demonstra grande apelo popular -, o professor era só animação para ver a seleção brasileira. Claro, vestido com uma camisa azul. "Eu já tive uma amarela, mas chamava muito a atenção. Em todos os lugares onde passava as pessoas ficavam olhando, como dizendo: ´o que esse cara tá fazendo com uma camisa dessa cor?´", explicou. O representante da Nike que acompanha a seleção brasileira durante a Copa, Ingo Ostrovsky, afirmou que desconhece qualquer dado oficial sobre a informação. Contudo, não afastou a possibilidade de existir tal preferência. "Se isso for verdade, acho que deve ser porque a cor amarela não está presente em muitas bandeiras de países europeus", afirmou. E tal curiosidade não é detectada apenas entre as fronteiras dos países que formam a União Européia. Até mesmo no Brasil pode-se constatar essa peculiaridade. É o caso das lojas de free-shop localizadas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Parte dos vendedores reclama que, se os lotes de camisas azuis fosse maior, as vendas seriam melhores, uma vez que o fluxo de estrangeiros no local é intenso. Invasão africana - Entre os africanos, a colônia camaronesa em Paris é uma das maiores. Talvez fique atrás apenas dos senegaleses. Por isso, nas arquibancadas do Stade de France, nesta quinta-feira, a vantagem numérica era do adversário, embora o público total não fosse o esperado. Nos trens, meio mais prático para se chegar ao estádio, a presença dos torcedores de Camarões era intensa. E não só de pessoas nascidas no país. Eventos desse tipo costumam mobilizar os africanos em geral. Todas as colônias se unem para apoiar um "co-irmão". Curioso também era notar a reação dos franceses diante da agitação. Visivelmente incomodados, reclamavam, de forma discreta e entre eles, do barulho provocado pela cantoria dos torcedores e pelo fato de não entenderem uma palavra do que era dito.