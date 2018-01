Europeus se unem para sediar Copas A crise econômica no futebol europeu está levando os países a se unirem para promover as futuras Copas Européias de seleções. A idéia de compartilhar os custos do evento, que já fazia parte dos planos de alguns países, se fortaleceu depois que a Fifa fez uma avaliação positiva da organização da Copa do Mundo feita em conjunto pelo Japão e Coréia, em junho deste ano. Para o evento de 2008, por exemplo, a Suíça se aliará à Áustria como candidatas a sediar o evento de maior prestígio na Europa. A Bósnia e a Croácia também apresentaram uma candidatura única, esperando que, pela primeira vez, o campeonato europeu possa ocorrer na região eslava do continente. Esses dois países ainda alegam que a organização conjunta poderá restabelecer as relações entre os dois governos, depois de dez anos de separação política e uma guerra que deixou um dos maiores números de mortes nos últimos 50 anos. Outra candidatura que prevê compartilhar a conta do evento de 2008 é a da Grécia e Turquia. Os dois países, apesar de problemas políticos, decidiram realizar o campeonato de forma conjunta. Escócia e Irlanda também apresentaram um candidatura única. Mas a proposta mais audaciosa é a dos países escandinavos. Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia apresentam a idéia de promover, de forma conjunta, a Copa Europa de 2008. Caso a proposta seja aceita pela Uefa, será a primeira vez que um campeonato internacional de futebol ocorrerá em quatro países diferentes. Os únicos que apostam que podem promover o evento de forma independente são os húngaros e os russos. A decisão da Uefa sobre o local do evento em 2008 será tomada no dia 11 de dezembro deste ano.