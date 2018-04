Eusébio dará nome em avenida próxima ao Estádio da Luz

O lendário Eusébio, ex-jogador de Benfica e da seleção portuguesa, vai dar seu nome em avenida junto do Estádio da Luz, em Lisboa, após aprovação nesta quarta-feira. A Câmara Municipal deu sinal verde para a proposta de mudar para Eusébio da Silva Ferreira o nome de uma parte da Segunda Circular, rodovia radial que liga o leste ao oeste da capital portuguesa e faz fronteira com o estádio do seu ex-clube.

A avenida vai se juntar à estátua do próprio Eusébio, já existente, e que está localizada em frente à entrada do Estádio da Luz, construída quando o ex-jogador havia completado 50 anos. O lugar ainda é visitado por muitos amantes do futebol. O atacante, conhecido como 'Pantera Negra' por seu estilo explosivo e de jogo rápido, morreu em janeiro deste ano, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha 71 anos.

Nascido em 1942, em Maputo, capital da ex-colônia portuguesa Moçambique, Eusébio foi premiado com a Bola de Ouro em 1965 e se tornou o maior símbolo do futebol nacional por décadas. Considerado um dos grandes nomes do futebol mundial, o jogador foi o grande astro do Benfica nos anos 60 e 70, com o qual venceu 12 Campeonatos Portugueses, cinco Taças de Portugal e a Taça da Europa em 1962.

Com a seleção, o jogador fez um gol logo em sua estreia na derrota contra Luxemburgo. Sua principal conquista na equipe foi a terceira colocação na Copa do Mundo de 1966, que ocorreu na Inglaterra, onde fez nove gols. Ao todo, Eusébio marcou 41 gols em 64 jogos defendendo Portugal.