Eusébio deixa hospital após cirurgia cardíaca bem sucedida Maior jogador da seleção portuguesa de todos os tempos, Eusébio recebeu alta do hospital nesta quinta-feira, quatro dias após ter passado por uma cirurgia cardíaca. A operação foi realizada para desobstruir as artérias que levam o sangue para o cérebro, minimizando os riscos de o ex-jogador de 65 anos sofrer um derrame. Eusébio estava internado desde o último sábado, quando passou mal ao sentir fortes dores no peito. "Quero agradecer todas as pessoas que me deram apoio e mandaram mensagem ou ligaram, mas também tenho de agradecer ao médico que me operou", disse Eusébio, que estava usando uma proteção em volta do pescoço, à televisão local ainda com a voz fraca. A cirurgia foi realizada em um novo hospital de Benfica, a cerca de 500 metros do Estádio da Luz, do Benfica, onde o ex-atacante, nascido em Moçambique, brilhou durante os anos 1960 e 1970. Durante sua carreira profissional, Eusébio se aproximou da marca dos mil gols defendendo o Benfica e a seleção portuguesa. Ele foi duas vezes premiado com a Chuteira de Ouro como maior artilheiro da Europa. Eusébio, figura presente na tribuna nos jogos do Benfica, não confirmou se estará no jogo da equipe contra o antigo rival Sporting, neste domingo, pelo Campeonato Português. "Não posso jogar, não estou 100%", brincou.