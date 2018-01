Eusébio deve sofrer cirurgia cardíaca nos próximos dias O ex-jogador Eusébio sofre de uma obstrução nas artérias carótidas, encarregadas de irrigar o cérebro, e pode ser operado nos próximos dias. A informação foi divulgada neste domingo pelos médicos que cuidam da saúde do lendário atacante. Aos 65 anos, Eusébio foi internado no último sábado após sentir fortes dores no peito. "Depois de todos os exames, sugerimos a operação, que seria muito complicada", contou um dos médicos do ex-jogador, que brilhou com a seleção portuguesa na Copa do Mundo de 1966. Outra possibilidade seria a de Eusébio passar por uma rigorosa dieta, acompanhada de tratamento médico. O ex-jogador está internado no Hospital da Luz, em Lisboa. Nascido em Moçambique, Eusébio também fez história no Benfica, clube que defendeu entre 1961 e 1975 e conquistou 10 títulos da Liga Portuguesa.