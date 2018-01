Eusébio é internado em Lisboa após sentir indisposição Maior jogador da história da seleção portuguesa, Eusébio da Silva Ferreira foi internado neste domingo no Hospital da Luz de Lisboa devido a uma indisposição. O ex-craque do Benfica, que é o terceiro maior artilheiro da história Copa dos Campeões (atrás apenas de Raúl e Di Stéfano), deu entrada na Unidade de Tratamento Intensivo do hospital com fortes dores no peito. O boletim do ex-jogador informou que Eusébio foi submetido a vários exames e se encontra com bom estado de ânimo. Eusébio foi o grande destaque de Portugal na Copa do Mundo da Inglaterra, em 1966, quando terminou como artilheiro, com nove gols.