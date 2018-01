Eusébio elogia Portugal e ameniza feito da seleção de 1966 Maior ídolo do futebol português, Eusébio declarou, neste sábado, que o feito conquistado pela atual seleção lusitana é mais importante que o realizado na Copa do Mundo de 1966, quando o país alcançou pela primeira vez a classificação às semifinais de um Mundial. O time dirigido por Luiz Felipe Scolari voltou a conseguir a vaga nesta fase ao bater os britânicos por 3 a 1, nos pênaltis. "O Mundial de 66? Isso foi há 40 anos. O importante foi a vitória [deste sábado]. Mesmo nas grande penalidades, foi totalmente merecida", afirmou o ex-atacante, que foi artilheiro da Copa de 66, com nove gols. O "Pantera Negra", como era conhecido, contou que antes do confronto com "English Team" pediu apenas muita concentração aos jogadores e que também desejou sorte. "Depois da expulsão de Rooney, ficamos em vantagem, mas conquistámos esta vitória merecidamente. Quem sabe é agora?", analisou. Ele também disse que não encarou o jogo com a Inglaterra como revanche - os portugueses foram eliminados pelo britânicos há 40 anos, na disputa por uma vaga na final. "Não vou falar em vingança, porque é uma palavra que não costumo usar. Estou muito feliz. Agora o caminho está aberto para essa equipe".