Eusébio tem atuação de gala em vitória de Portugal sobre a Coreia do Norte em 1966

Nas quartas de final as duas surpresas e estreantes na competição se encontraram em Liverpool. Portugal vinha de uma primeira fase em que eliminou o Brasil, então bicampeão mundial, enquanto os norte-coreanos surpreenderam a Itália e se classificaram no grupo ao lado da União Soviética.

O jogo começou e terminou de forma intensa. Os coreanos abriram 3 a 0 em 25 minutos, mas depois cansaram. Os portugueses aos poucos conseguiram reagir e viraram para 5 a 3, em uma partida emocionante. O grande nome foi o craque do time, o atacante Eusébio, autor de quatro gols na partida.

O português fez dois no primeiro tempo e outros dois logo no começo da segunda etapa. A atuação decisiva lhe fez entrar para a história das Copas. Em todas as edições já realizadas, apenas cinco vezes alguém marcou quatro gols ou mais em um mesmo jogo.

CAMPANHA DO INGLATERRA

Primeira fase

Inglaterra 0x0 Uruguai - 11/7 - Wembley

Inglaterra 2x0 México - 16/7 - Wembley

Inglaterra 2x0 França - 20/7 - Wembley

Quartas de final

Inglaterra 1x0 Argentina - 23/7 - Wembley

Semifinal

Inglaterra 2x1 Portugal - 26/7 - Wembley

Final

Inglaterra 4x2 Alemanha - 30/7 - Wembley