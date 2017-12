Evair anuncia a aposentadoria Aos 38 anos, o atacante Evair anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria. O jogador, que defendeu 11 equipes - entre elas, Palmeiras, Portuguesa, São Paulo e Atalanta (Itália) -, ao longo de 21 anos de carreira, rescindiu contrato com o Figueirense, previsto para terminar em dezembro. O motivo alegado para a antecipação da ruptura foi o estado de saúde de seu pai. "Teria condições físicas de cumprir o compromisso até o final. Mas não conseguiria atuar sabendo que meu pai precisa de meu apoio", explicou. Evair atribuiu sua longevidade no esporte ao investimento que fez no condicionamento físico. "Nunca faltei a um treino. Sempre cumpri à risca as determinações de comissão técnica e médicos", afirmou o atacante. "Investi na carreira e consegui prolongá-la ao máximo", disse Evair, ressaltando que não pretende sair do futebol. "Sempre me diverti jogando bola. Então, se me perguntam quando volto, costumo responder que breve, mas como treinador."