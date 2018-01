Evair desfalca Figueirense em Curitiba O atacante Evair será o principal desfalque do Figueirense que nesta segunda-feira completa a quinta rodada do Campeonato Brasileiro em partida diante do Coritiba. O jogador de 38 anos não treinou no final de semana por causa de uma lombalgia e será poupado no compromisso marcado para o estádio Couto Pereira, a partir das 18 horas. A preparação final da equipe à partida terminou neste domingo pela manhã com um leve dois toques no estádio Orlando Scarpelli. Logo em seguida, a delegação embarcou em um ônibus para uma viagem de 200 quilômetros até a capital paranaense. Benazzi deixou Florianópolis com dúvidas em relação a formação do time e só irá anunciá-lo momentos antes do jogo. No confronto que o alvinegro catarinense tentará sua primeira vitória no Campeonato, ele contará com o retorno de Paulo Sérgio na lateral direita e confirmou Jeovânio na vaga do volante Marcinho, vendido ao Palmeiras durante a última semana. Sua principal dúvida é quanto ao substituto de Evair no ataque. Marcelo Régis, Zinho e Jocimar disputam a companhia de Roberto.