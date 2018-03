Evair desfalca o Coritiba no Olímpico Contra o Grêmio, um clube com tradição na Copa do Brasil, o Coritiba pretende mostrar que também sabe disputar competições no estilo mata-mata. Nesta quarta-feira, às 21h40, as duas equipes se enfrentam no estádio Olímpico, em Porto Alegre, na primeira partida das semifinais do torneio nacional. "O Coritiba também é copeiro", garantiu o técnico da equipe paranaense, Ivo Wortmann. Apesar de reconhecer que um empate com gols fora de casa já é um bom resultado, o Coritiba quer surpreender o Grêmio em Porto Alegre e, com uma vitória, ter mais tranqüilidade para jogar em Curitiba. "O primeiro jogo praticamente decide o que será o segundo", avaliou Wortmann. "Precisamos conseguir um resultado que nos interessa para decidir em nossa casa." O treinador do Coritiba não pretende mudar o estilo de jogo do seu time e avisa que não irá privilegiar a defesa. "Não podemos perder a característica de ser uma equipe agressiva, objetiva, que joga para vencer, mesmo correndo riscos", afirmou Wortmann. "A dificuldade é que vamos pegar um time com a qualidade do Grêmio, em seu estádio e com o apoio máximo de sua torcida." Sem o meia Fabinho e o atacante Evair, que estão contundidos, o Coritiba espera a recuperação de Juliano para definir o time. O mais provável é que Wortmann coloque o meia Mabília mais adiantado, para exercer a função de Evair.