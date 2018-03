Evair entrega o jogo do Goiás O técnico do Coritiba, Ivo Wortmann, considera fundamental para as pretensões do time na Copa do Brasil o resultado da primeira partida das oitavas-de-final contra o Goiás, amanhã, às 21h40, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. "Temos que nos empenhar e jogar de forma inteligente", diz. Para isso, ele conta com as informações de seus auxiliares, que assistiram à partida do Goiás contra o Atlético Mineiro, e do atacante Evair, que não joga, mas conhece o time, pois o defendeu no ano passado. Evair já disse ao técnico que o Goiás é um time extremamente ofensivo quando joga em seus domínios. O adversário também tem a seu favor as dimensões do campo e o gramado, que, segundo o atacante, é mantido alto propositalmente. "Isso exige bastante preparo dos adversários", alerta. "Além disso, o clima é seco e dificulta a respiração." O técnico não quer ser surpreendido como o Atlético Mineiro, que foi derrotado por 3 a 1 e não conseguiu tirar a diferença em Belo Horizonte. "Minha preocupação é jogar contra as características do adversário, mas ao mesmo tempo não descaracterizar a forma como o Coritiba joga", disse Wortmann. O técnico escalou o time com três volantes e deixou uma dúvida no meio-de-campo, entre Juliano e Fabinho.