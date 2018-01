Evair estréia como técnico em Goiás O Vila Nova já tem novo técnico para a disputa do Campeonato Goiano. O ex-atacante Evair acertou contrato com a diretoria do clube na manhã desta quinta-feira e assume o comando no lugar de Edu Marangon, que mesmo depois de três vitórias em três partidas no Estadual, acabou demitido. Evair Aparecido Paulino tem 39 anos e começa no Vila Nova sua carreira de treinador. Como jogador, ele começou no Guarani e seu futebol logo o levou à Seleção Brasileira e ao futebol italiano, onde defendeu a Atalanta. Daí, Evair foi para o Palmeiras, onde foi bicampeão brasileiro nos anos de 1993 e 1994. Após dois anos no Yokohama Flugels, do Japão e uma rápida passagem do Atlético-MG, o atacante foi para o Vasco da Gama, onde conquistou seu terceiro Campeonato Brasileiro, em 1997. Depois disso, o atacante rodou por Portuguesa, São Paulo, Goiás, Coritiba e Figueirense, seu último clube. No Figueira, Evair ajudou a equipe catarinense a se classificar para a Copa Sul-Americana, mas abandonou o time alegando problemas pessoais e já demonstrando seu desejo de virar treinador. A chance apareceu agora.