Evair fez valer experiência contra Danrlei Quem sabe, sabe. O atacante Evair, do Figueirense, do alto de seus 38 anos, marcou seu centésimo gol em Brasileiros ontem, contra o Grêmio, num lance em que abusou da experiência para enganar o goleiro Danrlei. "Nosso campo lá é muito ruim, aí quando a bola pinga no chão, quica muito alto, dificultando qualquer defesa. Tentei isso e deu certo", explica Evair, que recebeu cruzamento na área e cabeceou para baixo. Danrlei, completamente fora do tempo da bola, levou seu segundo gol da tarde (2 a 1 para o Figueirense). Evair, que pensa em encerrar a carreira após o Brasileiro deste ano, é destaque da 11.ª rodada mesmo não estando 100% recuperado de uma contratura na panturrilha direita. "Não consigo ainda jogar 90 minutos", diz.