Evair pode entrar para o clube dos 100 A passagem de Evair para o seleto clube dos jogadores que marcaram 100 gols em jogos do Campeonato Brasileiro é certa. Pode até não ser hoje, contra o Santos, mas será concretizada bem antes do final do campeonato. Faltam 44 jogos para o Figueirense e apenas um gol para Evair. Leia mais no Jornal da Tarde