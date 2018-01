Evair pode reforçar o Guarani Cansada de esperar um acerto com o atacante Rodrigão, ex-Santos e Botafogo-RJ, a direção do Guarani começa a estudar alternativas para reforçar seu ataque no Paulista de 2003. E a solução pode ser um velho conhecido da torcida, revelado pelo próprio clube na década de 80: Evair. O atacante de 38 anos estava jogando no Goiás e chegou a ser procurado por vários clubes, como Coritiba e Santa Cruz-PE. Mas já manifestou desejo de retornar a Campinas, onde despontou para o futebol. Depois do Guarani, ele passou por inúmeras equipes, como Atalanta (Itália), Palmeiras, Yokohama Flugels (Japão), São Paulo, Portuguesa e Vasco. O Guarani chegou a acertar as bases salariais com Rodrigão, mas não conseguiu sua liberação junto ao Saint-Ettiene, da França. Outros nomes também foram tentados, como Taílson, do Botafogo-RJ e que esteve no Jundiaí, e Zé Augusto, do Paysandu.