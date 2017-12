Evair renova contrato com o Coritiba A diretoria do Coritiba anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do meia-atacante Evair. Apesar de permanecer vários jogos fora do time, em razão de seguidas contusões, Evair foi um dos principais jogadores do elenco nas competições disputadas este ano e tinha sua permanência reivindicada pela torcida. Ele deverá permanecer por mais um ano defendendo o Coritiba. "Além de futebol, Evair tem caráter e traz ambiente bom para o grupo", justificou o presidente do Coritiba, Giovani Gionédis.