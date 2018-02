Evander enaltece atacante Paulinho e salienta importância da base do Vasco

Se Evander foi decisivo no jogo de ida contra a Universidad Concepción ao marcar duas vezes na goleada por 4 a 0, no Chile, Paulinho fez o seu no duelo da volta, vencido pelo Vasco por 2 a 0. Satisfeito com o desempenho, o meia destacou a importância dos jovens da base do clube.

+ Confira a tabela da Libertadores

"Estamos muito felizes. Essa é a realização do nosso sonho. Sempre trabalhamos pensando alto e hoje estamos disputando uma Libertadores com a maioria da garotada", comentou Evander. "É um momento muito gratificante. Existe uma grande responsabilidade e estamos lidando bem com isso, ganhando experiência a cada jogo".

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia falou também sobre o seu feito - o mais jovem vascaíno a balançar as redes duas vezes em uma estreia de Copa Libertadores - e elogiou o potencial do atacante Paulinho. "Fico feliz pela marca que atingi e mais feliz ainda pelo que o Paulinho fez", salientou.

"É um menino que trabalha bastante, tem um talento enorme e está mostrando isso dentro de campo. Toda a equipe está de parabéns por esse primeiro passo na Libertadores. Construímos um resultado largo fora de casa e entramos muito ligados na segunda partida", acrescentou.

Depois de superar a Universidad Concepción, o Vasco faz o jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, nesta quarta-feira de Cinzas, no Rio de Janeiro.