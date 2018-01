Evando chega, mas Ponte espera Frontini O novo atacante da Ponte Preta, Evando, contratado junto ao Santos, se apresentou nesta quinta-feira à tarde no Estádio Moisés Lucarelli. Ele se reuniu com os dirigentes, assinou contrato e já iniciou os treinamentos com os demais integrantes de elenco. No entanto, apesar da chegada do novo reforço, a diretoria ainda tenta viabilizar a contratação do atacante Frontini, do Marília. Mas as negociações deram uma esfriada nesta quinta-feira, pois o Botafogo-RJ entrou oficialmente na disputa pelo jogador que ele ficou seduzido por defender pela primeira vez um clube do Rio de Janeiro. Enquanto os dirigentes brigam pelo argentino, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, segue trabalhando seu elenco para a partida deste sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Em princípio, ele vai repetir a mesma formação da vitória sobre o Vasco da Gama, na última rodada por 4 a 2. "Tivemos uma boa participação naquela partida. Acredito que a equipe não deverá sofrer mudanças", disse o treinador. A Ponte Preta ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro com 11 pontos ganhos.