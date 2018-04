Evandro comemora reencontro com Luxemburgo Com contrato renovado com o Atlético Mineiro, o meia Evandro voltou a trabalhar com um antigo conhecido neste ano. O jogador foi dirigido por Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras e comemorou o reencontro. Ele acredita que o treinador vai ajudá-lo já que conhece o seu potencial.