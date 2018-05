Evandro comemora renovação com o Atlético-MG

"Fiquei muito feliz quando houve um interesse da comissão técnica na minha permanência", afirmou o jogador, que estava insatisfeito com sua alternância de clubes.

"Joguei no Atlético-PR, onde fiz a base, por bastante tempo. Aí passei pelo Goiás, onde fiquei cinco ou seis meses. Depois joguei dez meses no Palmeiras. E aqui já foram seis meses", enumerou Evandro. "É ruim para o jogador ficar pulando de clube em clube e não ter uma sequência, não se estabilizar", justificou.

Evandro, que ficará no clube até dezembro de 2010, foi o primeiro jogador do atual elenco do Atlético a renovar seu vínculo. A diretoria espera negociar com outros noves atletas, cujos contratos se encerram neste mês. Trata-se do goleiro Aranha, dos zagueiros Alex Bruno e Marcos, dos laterais Thiago Feltri e Júnior, e dos volantes Carlos Alberto, Renan, Márcio Araújo e Rafael Miranda.