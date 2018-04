Evandro e Alessandro voltam aos treinos no Atlético-MG Em meio a desfalques e jogadores que se recuperam de contusão, ao menos o técnico Celso Roth ficou sabendo nesta segunda-feira que o meia Evandro e o atacante Alessandro estão liberados para voltar aos treinamentos. Recuperados de lesão, ambos deixaram o departamento médico e já treinarão com o grupo do Atlético-MG na tarde desta terça.