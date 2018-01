Evandro é o primeiro reforço do Fla O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, está em São Paulo tentando a contratação de reforços para o clube. O dirigente prentende contratar um zagueiro, já que Juan teve seu passe vendido ao Bayer Leverkusen (Alemanha) e Valnei também pode ter seu passe negociado para o futebol alemão. Além disso, o zagueiro Aldo, que era do Brasiliense e interessava ao Rubro-Negro, foi negociado com o Santa Clara (Portugal). Uma das oções do Flamengo é o volante Claudecir, que estava no Palmeiras e foi dispensado. A novidade na Gávea nesta quarta-feira foi a apresentação do volante Evandro, de 25 anos, que estava no Brasiliense. O jogador retorna ao clube que o revelou e já participou dos treinos com os demais companheiros. A vinda do meia Wellington Dias, também da equipe de Brasília, ainda é uma incógnita. Suspensão - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu, por quatro jogos, o zagueiro Fernando, por causa da expulsão do jogador na derrota para o Americano, por 3 a 1, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O departamento jurídico do clube conseguiu um efeito suspensivo e o atleta poderá enfrentar o Friburguense, domingo, pela primeira rodada do octogonal do Estadual.