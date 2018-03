Evandro Rogério Roman apita Corinthians x Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, através de sorteio, os árbitros das partidas que definirão, nesta quarta-feira, os finalistas da Copa do Brasil. Diante da importância dos confronto, a CBF decidiu selecionar apenas árbitros da Fifa para o sorteio. O juiz da partida entre Corinthians e Botafogo será Evandro Rogério Roman. No primeiro jogo, vencido pela equipe carioca por 2 a 1, Mano Menezes insinuou que o Corinthians havia sido prejudicada pela arbitragem. Esta será a segunda partida decisiva dele na temporada. No mês passado, ele apitou a decisão do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético. O mineiro Alício Pena Júnior apitará o jogo entre Vasco e Sport, em São Januário. Coincidentemente, o árbitro mineiro já havia dirigido o primeiro jogo das semifinais entre os dois clubes, disputado na Ilha do Retiro. O Sport venceu por 2 a 0.