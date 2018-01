Evandro se destaca no 1.º como titular Do mesmo modo que o meia Ricardinho e o atacante Robinho foram liberados da Seleção Brasileira para atuar na partida de desta quarta-feira, o meia Evandro, do Atlético Paranaense, também conseguiu a dispensa da Seleção Sub-20. Melhor para o time do Paraná. O jogador, de 18 anos, ganhou a confiança do técnico Antonio Lopes e entrou pela primeira vez como titular. Foi um dos principais nomes do jogo, dando passes preciosos e marcando o primeiro gol. Nascido em Blumenau, Santa Catarina, Evandro iniciou nas categorias de base do próprio Atlético. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, que disputou o Sul Americano de 2003, e para a Sub-20, que esteve no ano passado na Colômbia. Mas nesta quarta foi a maior realização de sua ainda curta carreira. "Estou muito feliz", vibrava. Na sexta-feira ele havia previsto que, apesar de estarem falando muito de Robinho, na quinta-feira a história poderia ser diferente. "Estamos mais aliviados", confessou. Mas ele não estará na próxima partida no dia 15, na Vila Belmiro, pois nesta quinta se reapresenta à Seleção Sub-20, que vai disputar o mundial da categoria. "Vou comemorar agora e ficar na torcida", conformou-se. Segundo ele, os companheiros precisam estar atentos. "Foi apenas um passo importante, mas ainda não acabou nada", disse. Com o esforço desta quarta, Evandro queria ser substituído aos 25 minutos do segundo tempo. "Estava com muita cãibra". A placa com o número de sua camisa chegou a ser levantada, mas o atacante Aloisio sentiu cãibras mais fortes e foi o escolhido para sair. "Não estava mais agüentando", confessou Evandro.