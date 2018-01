Evandro vai ser titular no Ituano O meia Evandro "chaveirinho", ex-Portuguesa, deve ser a novidade no Ituano para o jogo da próxima quinta-feira, dia 13, contra o Palmeiras, em São Paulo. O jogador chegou na terça-feira e já está treinando com o restante do elenco sob o comando do técnico Ruy Scarpino, que também fará sua estréia. Outro que também deve vestir pela primeira vez a camisa do Ituano é o zagueiro Bandoch. Em boa forma física, ele só depende de um aval do treinador para iniciar o próximo jogo. O zagueiro Eduardo e o meia Caio podem perder suas vagas. A única frustração do atual campeão paulista é a não liberação do meia Jackson. Suspenso por 120 dias por um expulsão quando jogava pelo Gama-DF, em dezembro, ele foi julgado e não conseguiu a suspensão da pena. Um novo julgamento foi marcado para o dia 13 de fevereiro. A sessão de quarta-feira, no Rio, não foi realizada por falta de quorum.