Evandro volta ao time da Portuguesa O meia Evandro se reapresentou nesta segunda-feira à Portuguesa, após uma passagem pelo Sport, de Recife. O jogador já está com os companheiros na cidade de Jarinu, onde o técnico Candinho faz a intertemporada até o dia 14. Já o zagueiro Emerson pode deixar a Lusa a qualquer momento. O seu destino deve ser o Internacional, de Porto Alegre. O clube gaúcho teria oferecido R$ 700 mil pelo empréstimo do passe do atleta, cobrindo a oferta de R$ 500 mil do São Paulo.