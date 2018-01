Evanílson é suspenso por três jogos O jogador brasileiro Evanílson, do Borussia Dortmund, foi condenado pela Federação Alemã de Futebol a três partidas de suspensão por causa de "comportamento antidesportivo" no jogo diante do Bayern de Munique. A punição levou em conta uma falta violenta cometida no também brasileiro Paulo Sérgio e a ameaça de agressão física contra o árbitro. Na mesma partida, o alemão Steffan Effenberg, que atingiu o próprio Evanílson com uma falta desleal, também foi expulso e acabou recebendo a mesma punição imposta ao brasileiro.