Evaristo ainda não armou novo Vasco O técnico Evaristo de Macedo, do Vasco, continua preparando a equipe vascaína para a disputa da Copa dos Campeões, em julho. Ele está avaliando os recém-contratados com a intenção de definir a melhor formação para o time titular. Os laterais Jaiminho e Wellington, os zagueiros Fernando e Rogério, o meia Bruno Lazaroni e o atacante Léo Guerra foram contratados para suprir as saídas do lateral-direito Leonardo, do meia Felipe e do atacante Euller. Em relação a Romário, a situação continua indefinida, ja que o jogador está nos EUA viajando com a família.