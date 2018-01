Evaristo assume o Atlético-PR Evaristo de Macedo é o novo técnico do Atlético Paranaense. Ele vai substituir Antonio Lopes que se transferiu para o Corinthians no início desta semana. A apresentação do novo técnico está prevista para a tarde desta terça-feira, mas pode ser adiada por causa do mau tempo no Rio de Janeiro, onde mora. Evaristo de Macedo assume a equipe em situação ruim no Campeonato Brasileiro. O time - que chegou à final da Libertadores - não conseguiu embalar no Brasileiro. Ocupa hoje a 15ª colocação, com 33 pontos em 28 rodadas.