Evaristo começa a armar novo Vasco O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, comandou nesta quarta-feira um treino para observar os novos reforços, contratados para a disputa da Copa dos Campeões e do Campeonato Brasileiro. O clube vascaíno contratou o lateral Jaiminho, que veio da Francana, o zagueiro Fernando, da Campinense, o zagueiro Emerson, do Juventude e o atacante Léo Guerra, do Friburguense. Além deles, também treinaram o zagueiro Rogério, o lateral-direito Wellignton e o meia Bruno Lazaroni, todos contratados ao Bangu. Evaristo disse que só o tempo poderá mostrar a qualidade dos jogadores. "Eles estão se apresentando agora e, no início, é normal o acanhamento", afirmou o treinador. "Aos poucos eles vão se soltando." Agora, o Vasco espera o fim da decisão do Campeonato Estadual, entre Fluminense e Americano, para anunciar a contratação de três jogadores do time de Campos: o lateral-esquerdo Wederson e os atacantes Washington e Luciano Viana.