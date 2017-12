Evaristo contabiliza baixas no Vasco O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, comandou nesta quarta um treino coletivo para continuar observando os novos contratados do clube. Ele ainda tem uma semana para preparar a equipe já que a estréia na Copa dos Campeões será no dia 3 de julho, contra o Atlético-MG, em Fortaleza, Ceará. Evaristo não conta mais no elenco vascaíno com o atacante Euller, o lateral-direito Leonardo e o meia Felipe. Na terça-feira, foi a vez do zagueiro João Carlos deixar o Vasco e se transferir para o futebol espanhol. Além desses jogadores, o craque Romário também deve sair do clube. "Estou tendo que formar um novo time e vou ter que encontrar soluções dentro desse elenco", afirmou Evaristo. "Vamos tentar fazer uma boa campanha com a garotada." O treinador espera que a diretoria anuncie nos próximos dias a contratação do zagueiro Emerson, do Juventude-RS.