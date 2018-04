Evaristo deve assumir o Vasco Evaristo de Macedo deve ser anunciado na tarde desta quinta-feira como o novo técnico do Vasco. O treinador vem conversando com os dirigentes do clube e tem o aval do artilheiro Romário, com quem já trabalhou no Flamengo. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, irá falar com a imprensa (proibida de entrar em São Januário) em uma entrevista coletiva às 17 horas desta quinta-feira. Além de anunciar o nome do novo técnico, o dirigente deve comentar sobre as renovações de contrato de Romário e do atacante Euller. A tendência é a de que pelo menos Romário permaneça em São Januário, já que o Flamengo, segundo seu vice-presidente de futebol, Mario Cesar Monteiro, não pode arcar com o alto valor de seu salário.